Тюменское отделение "Народного фронта" отправило в зону СВО 172 тонны гумгруза

16:43 05 сентября 2025
172 тонны гуманитарного груза общей стоимостью более 215 млн  рублей направил "Народный фронт" при поддержке правительства Тюменской области с начала СВО, сообщает информационный центр правительства ТО.

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артём Жога провел по видеосвязи совещание с  руководителями региональных отделений Народного фронта в УФО.  В работе приняли участие заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский, глава регионального исполкома ОНФ в Тюменской области Роман Чуйко.

В центре внимания - инициатива общественников "Всё для Победы!". 

"В Тюменской области с начала СВО мы наладили конструктивное  взаимодействие и доверительную коммуникацию с региональным правительством и губернатором Тюменской области. Помощь, которую нам оказывают региональные власти, позволила  собрать и доставить 172 тонны гуманитарного груза общей стоимостью более 215 млн рублей", - отметил Роман Чуйко.

Кроме того, региональное отделение "Народного фронта" наладило взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти по передаче транспортных средств для нужд СВО. Так, с начала спецоперации они передали общественникам более ста единиц транспортных средств, которые силами волонтеров и курсантов ТВВИКУ подготовлены и отправлены в подразделения. 

"Общими усилиями нам удалось оказать помощь 53 подразделениям Армии России", - добавил Чуйко. 

Полпред  Артём Жога подчеркнул, что акция "Всё для Победы!" – это по-настоящему народный проект. Он уже объединил более 20 тысяч жителей округа.

