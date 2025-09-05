Птицефабрику в Тюменской области оштрафовали на 280 тысяч рублей и обязали очистить поля от помета

Прокуратура Голышмановского района провела проверку информации о нарушении птицефабрикой в Голышманово требований к обращению побочных продуктов животноводства и выявила нарушения, в том числе ненадлежащее содержание помётохранилища, повлекшее вытекание стоков за его пределы и размножение мух.

По постановлениям прокуратуры района юрлицо оштрафовано по ст. 8.46 КоАП РФ на 30 тыс. рублей и ч. 1 ст. 10.8.1 КоАП РФ на 250 тыс. рублей. Прокуратурой в адрес руководителя филиала организации внесено представление. Фактическое устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры района.

Ранее в сети распространилось видео, в котором мужчина рассказывает, что отходы с птицефабрики вывозят на поля близ села Гладилово, жители страдают от вони и роев мух.