Птицефабрику в Тюменской области оштрафовали на 280 тысяч рублей и обязали очистить поля от помета

17:00 05 сентября 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Прокуратура Голышмановского района провела проверку информации о нарушении птицефабрикой в Голышманово требований к обращению побочных продуктов животноводства и выявила нарушения, в том числе ненадлежащее содержание помётохранилища, повлекшее вытекание стоков за его пределы и размножение мух. 

По постановлениям прокуратуры района юрлицо оштрафовано по ст. 8.46 КоАП РФ на 30 тыс. рублей и ч. 1 ст. 10.8.1 КоАП РФ на 250 тыс. рублей. Прокуратурой в адрес руководителя филиала организации внесено представление. Фактическое устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры района.

Ранее в сети распространилось видео, в котором мужчина рассказывает, что отходы с птицефабрики вывозят на поля близ села Гладилово, жители страдают от вони и роев мух.

 

NewsProm.online

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2025