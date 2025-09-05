Власти Тюменской области высоко оценивают готовность региона к зиме

В Тюменской области высокая готовность к отопительному сезону: жилфонд готов на 94,1%, котельные на 98,6%, теплосети на 99,5%, такие данные приводит информцентр правительства региона.

В целом к отопительному сезону 2025-2026 годов в Тюменской области необходимо подготовить 1336 котельных и более 27,5 тысяч километров сетей.

"Изначально в Тюменской области планировали заменить 25 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении. По итогам подготовительного сезона, с учетом выявления слабых участков, мы увеличили эту цифру почти на 4 км. То есть порядка 29 км ветхих тепловых сетей заменены на новые. Это серьёзный вклад в снижение аварийности и сведения к минимуму неприятных отключений", - подчеркнул директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев.

К старту отопительного сезона готовят все 14 237 многоквартирных домов. К началу сентября готовность жилого фонда оценивается в 94,1 %. У обслуживающих организаций есть ещё 10 дней, чтобы завершить эти работы.

На ТЭЦ и котельных сформированы сверхнормативные запасы твердого и жидкого топлива.

Предприятия проводят учения персонала, на которых отрабатывают ситуации по устранению аварий и ремонту оборудования. Субъекты электроэнергетики Тюменской области провели более 500 противоаварийных учений.