Власти Тюменской области высоко оценивают готовность региона к зиме

18:54 05 сентября 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюменской области высокая готовность к отопительному сезону: жилфонд готов на 94,1%, котельные на 98,6%, теплосети на 99,5%, такие данные приводит информцентр правительства региона.

В целом к отопительному сезону 2025-2026 годов в Тюменской области необходимо подготовить 1336 котельных и более 27,5 тысяч километров сетей. 

"Изначально в Тюменской области планировали заменить 25 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении. По итогам подготовительного сезона, с учетом выявления слабых участков, мы увеличили эту цифру почти на 4 км. То есть порядка 29 км ветхих тепловых сетей заменены на новые. Это серьёзный вклад в снижение аварийности и сведения к минимуму неприятных отключений", - подчеркнул директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев.

 К старту отопительного сезона готовят все 14 237 многоквартирных домов. К началу сентября готовность жилого фонда оценивается в 94,1 %. У обслуживающих организаций есть ещё 10 дней, чтобы завершить эти работы. 

 На ТЭЦ и котельных сформированы сверхнормативные запасы твердого  и жидкого топлива. 

Предприятия проводят учения персонала, на которых отрабатывают ситуации по устранению аварий и ремонту оборудования. Субъекты электроэнергетики Тюменской области провели более 500 противоаварийных учений.

NewsProm.online

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2025