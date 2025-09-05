В номерах тюменского отеля на стены повесили ковры

16:21 05 сентября 2025
В отеле-музее "Восток" при обновлении номеров на стены повесили ковры-панно.

"Теперь в отеле-музее можно не только переночевать с комфортом, но и прикоснуться к традициям региона прямо в интерьере. Главная изюминка — сибирский ковер-панно на стене, который создает атмосферу уюта и подчеркивает связь с богатой культурой Сибири",  - отмечают в тг-канале Visit Tyumen.

