Владимир Ковин провёл заседание аграрного комитета

В ходе заседания комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям законодатели обсудили внесение изменения в региональный закон "Опредоставлении земельных участков отдельнымкатегориям граждан в собственность бесплатно".Законопроект внесен в облдуму в порядке реализацииправа законодательной инициативы группойдепутатов, разработан в целях устранения правовой неопределенности в вопросе о праве родителейпогибшего участника СВО на получение земельногоучастка и/или положенной денежной компенсации взамен земельного участка в случаях, когда супругаэтого участника СВО отказалась от соответствующейльготы.

Также на заседании комитета речь шла об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2025 года и об изменениях в региональный бюджет на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. По мнению заместителя председателя Тюменской областной думы Натальи Шевчик, исполнение бюджета это всегда очень напряжённая, большая работа, которую проводит региональное правительство. В части исполнения национальных проектов и других социальных обязательств опасений нет – все исполняется в полном объеме. Депутаты подчеркнули, что по этому году бюджет сохраняет социальную направленность, увеличения идут именно по соцпрограммам, касаются здравоохранения, социальной защиты и всех сфер жизнеобеспечения.

Среди вопросов повестки заседания - реализацияобластного закона "Об обороте земельсельскохозяйственного назначения и планировании ихиспользования". С информацией выступили заместитель губернатора, директор департамента имущественных отношений Андрей Киселев и замгубернатора, директор департамента АПК Владимир Чейметов.

Владимир Чейметов напомнил, что с 2017 года у нас реализуется ведомственный проект в части введения в оборот неиспользуемой пашни, за это время, включая 2024 год, было введено в оборот чуть более 31 тысячи гектаров земель. "Безусловно, в связи с паводками сельхозпроизводители отказываются от ранее используемых земель, тем не менее, у нас показатели хорошие. 2024 год был рекордным по уровню паводковых вод, даже в это непростое время наши аграрии ввели в оборот более 2000 гектаров. А в этом году девять муниципалитетов ввели 5500 га, 17 хозяйств также включились в этот процесс", - рассказал Чейметов.

По словам главы комитета Владимира Ковина, этатема всегда находится в центре внимания депутатского корпуса. "Решение этого вопроса ведет к росту объемов сельхозпроизводства, а значит, обеспечивает продовольственную безопасность и способствует устойчивому развитию сельских территорий",- высказал мнение парламентарий.