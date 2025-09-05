Тарас Скворцов: Для развития прорывных технологий в России нужен отдельный всеобъемлющий закон о венчурных инвестициях

Для развития прорывных наукоёмких технологий в России нужен всеобъемлющий закон о венчурных инвестициях и другая поддержка со стороны государства. Сейчас в России нет отдельного закона о венчурных инвестициях, а есть несколько разных других законов. Об этом заявил заместитель Председателя Правления Сбербанка Тарас Скворцов на сессии "Стратегический запас смелости: как финансировать критически важные, но не проверенные технологии?" на X Восточном экономическом форуме.

Как отметили участники дискуссии, успех в глобальной технологической гонке требует финансирования не просто инноваций, а прорывных наукоёмких технологий. Их коммерциализация займёт годы, а риски огромны. Классический венчурный капитал рассчитан на 5–7 лет, тогда как настоящие прорывы требуют больше 10 лет и крупных вложений на ранних стадиях. Эксперты обсудили, на каких условиях частные инвесторы готовы входить в проекты с горизонтом 10–15 лет и какие направления наиболее перспективны для запуска "длинных" инвестиций.

Тарас Скворцов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

Мы постоянно следим за тем, какие инновации появляются в мире, чтобы создавать свои прорывные disrupt-решения. В Сбере есть свой микровенчурный рынок с долгосрочными инвестициями в технологии. Второе наше направление — лаборатории. Когда мы видим потенциальную перспективную технологию, мы её исследуем, находим команду и заказчика внутри Сбера. И либо создаем решение в собственных лабораториях, либо сотрудничаем с внешними стартапами.

Как отметил Скворцов, российский венчурный рынок инвестиций в размере 200 млн долларов в год — это не сравнимо с тем, что инвестируется в других странах. Но проблема не только в финансировании. Амбициозные долгосрочные технологические проекты невозможны без закона о венчурных инвестициях, который снизит неопределённость, создаст прозрачность и предсказуемость на российском рынке долгосрочных венчурных инвестиций.

