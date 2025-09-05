Библиотеки Тюмени ждут горожан на встречи с известными тюменскими авторами

Библиотеки Тюмени совместно с региональным отделением Союза писателей России продолжает проект "Литературные среды", очередной цикл встреч с местными поэтами и писателями пройдет на площадках пяти филиалов Централизованной городской библиотечной системы 10 сентября.

"Приглашаем всех любителей чтения, а также начинающих поэтов и писателей стать гостями творческих встреч с известными тюменскими авторами", - отметила главный библиотекарь отдела социокультурной и досуговой деятельности МАУК "ЦГБС" Ирина Норкина.

В 11:30 Центральная городская библиотека (ул. Луначарского, 51) проводит творческую встречу с Владимиром Петровым, священником храма Рождества Пресвятой Богородицы, автором сборников "СМС-ки" и "Соло для шарманки с оркестром". Он расскажет о своих произведениях, начале своего творческого пути и взглядах на поэзию. Иерей Владимир также прочитает свои стихи, расскажет, как он пришел в Веру и Творчество, поделится своими размышлениями и наблюдениями во время паломнических поездок.

В 12:00 Библиотека "Олимп" (ул. Олимпийская, 20а) приглашает всех желающих на встречу с поэтом и прозаиком Дмитрием Сергеевым. Лирический герой Дмитрия Алексеевича размышляет над прошлым и будущим, переосмысляя тему любви к Родине. Участники встречи обсудят с автором эту тему и проанализируют ее важность для общества и подрастающего поколения.

В 12:00 Библиотека им. М.М. Пришвина (ул. Ватутина, 14) проводит встречу с писателем Василием Михайловым. Василий Андреевич представит поэму "Иван Освободитель", которая посвящена памятнику советскому воину-освободителю, воздвигнутому в Трептов-парке (Берлин). Также он расскажет о процессе создания поэмы и прочтёт отрывки из других своих произведений.

В 12:00 в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15) выступит Владимир Молдованов. Его стихи для детей и взрослых наполнены любовью к человеку, природе, животным, а искрометный юмор писателя, его умение вызывать у читателей добрые и светлые чувства, порадует любителей поэзии.

В 16:00 в Литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14) пройдёт встреча с Александром Новопашиным. Писатель расскажет о своём творчестве, о теме Тюмени в нём, ответит на вопросы гостей.

Следующий цикл встреч состоится 8 октября.