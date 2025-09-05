Портреты Мельникайте и Гольцова разместили на гимназии и школе в Тюмени

Портреты Героя Советского Союза Марите Мельникайте на фасаде гимназии №4 и Героя соцтруда Василия Гольцова на школе №88 послужат увековечиванию памяти о их ратном и трудовом подвиге, образ героев будет для школьников примером мужества и любви к Родине, считает депутат Тюменской городской думы Владимир Сбитнев.

Открытие муралов на фасадах зданий образовательных учреждений в Тюмени состоялось в день окончания Второй мировой войны, 3 сентября. "Я надеюсь, что школьники, проходя каждый день мимо этих муралов, будут смотреть на них и ощущать, что образ Героев должен быть для них примером мужества и любви к Родине! - прокомментировал событие Владимир Сбитнев.