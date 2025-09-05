Цифровые пропуска и проездные могут интегрировать в банковские карты во всех регионах России

В нескольких субъектах России проходит пилотный проект по масштабированию сервиса "Цифровая среда". Он позволяет сделать обычную банковскую карту проездным, пропуском в учебное заведение и на работу. Интеграция банковских сервисов облегчит цифровизацию в госсекторе и у крупных компаний, заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов в рамках ВЭФ-2025.

"Цифровая среда" развивается на Дальнем Востоке, в Крыму и Севастополе. Крымчане и гости полуострова уже могут сделать в банковском приложении свою карту с национальной платежной системой МИР проездным на всем общественном транспорте, в том числе с учетом льгот, также пропуском на работу, в вуз или в школу.

Аналогичный функционал сейчас пилотируется в нескольких регионах России — в школах, вузах и крупных организациях.

Александр Пахомов:

Цифровая среда — это сервис, с помощью которого обычная банковская карта в пару кликов становится универсальным инструментом: проездным, пропуском на работу, в школу или вуз. Можно привязать льготу и сделать проезд бесплатным, выбрать и оплатить школьнику горячее питание, настроить получение уведомлений о входе ребенка в школу. Это повседневные сервисы, которые облегчают жизнь — и при этом не требуют оформления отдельных пластиковых карт, регистрации на сайтах или скачивания приложений.

Технология "Цифровой среды" открывает новые возможности по быстрой цифровизации сервисов и систем для государственных учреждений и частных компаний.