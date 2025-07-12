Тюменцы могут посетить родину знаменитого сказочника

Экскурсии в село Ершово организуются каждую субботу и воскресение с 10 до 17 часов.

Гостей знакомят здесь с этнографическими образцами одежды, предметов крестьянского быта и домашней утвари.

Музей располагает редчайшими экспонатами-прялками, украшенными урало-сибирской росписью. Каждый сможет почувствовать себя жителем сибирского села - поносить ведра на коромысле, подержать ухватом горшочек, погладить старинным деревянным утюгом. А самое главное, больше узнать о рождении гениального ишимского мальчика, который создал одну из лучших литературных сказок России - Петре Павловиче Ершове.

Также здесь можно услышать интересный рассказ о наличниках Приишимья, покормить морковкой маленьких лошадок – "Коньков-Горбунков", а также поучаствовать в фотосессии в народных костюмах в интерьере русской избы и на фоне уникальной сельской природы.

По материалам Ишимского музейного комплекса им. П.П. Ершова.

0+