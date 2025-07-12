Более 10 вакансий приходится на 1 безработного в Тюменской области

По данным регионального департамента труда и занятости населения за первое полугодие 2025 года в Тюменской области более 21 тыс. человек обратились в службу занятости по вопросам трудоустройства. Более 13 тысяч (62,2%) были трудоустроены.

На 1 июля в банке вакансий 30 тыс. 910 предложений для трудоустройства. При том, что официально в качестве безработных зарегистрировано 2 тыс. 263 человека. То есть на каждого безработного — почти 14 вакансий.

Легче всего найти работу в сфере образования, где открыто 7 тыс. 139 вакансий. 3 тыс. 792 - в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений. 3 тыс. 422 мест заявлено в госуправлении и обеспечении военной безопасности, соцобеспечении. 3 тыс. 289 — в строительстве; 3 тыс. 215 — в деятельности профессиональной, научной, технической.

Кроме того, 1 тыс. 725 соискателей смогут трудоустроиться в сферу сельского хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства. 1 тыс. 685 — в обрабатывающие производства, - сообщает Вслух.ру.