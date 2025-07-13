Мужчине с болезнью Лайма помогают ишимские врачи

Первый случай иксодового клещевого боррелиоза (болезнь Лайма) зафиксирован в Бердюжском районе.

Пострадавший – мужчина 1993 года рождения в конце мая обнаружил на ноге клеща, который не успел присосаться. Но уже 6 июня пациент обратился в больницу с симптомами инфекции, с высокой температурой. Сейчас он получает лечение в инфекционном отделении областной больницы №4 (г. Ишим).

Болезнь Лайма – инфекционное заболевание, передается через укус зараженного иксодового клеща. На ранних стадиях болезнь проявляется симптомами: лихорадкой, усталостью, головной болью и характерным покраснением кожи, напоминающим мишень.

Если вовремя не диагностировать и не лечить болезнь Лайма, она может привести к серьезным последствиям. Таким как артрит (воспаление суставов, особенно колен, вызывающее боль и ограничивающее подвижность), неврологические нарушения (менингит, воспаление нервов, невралгия), проблемы с сердцем и другие болезненные проявления.

Даже после успешного лечения у некоторых пациентов сохраняются усталость и боли, что ухудшает качество жизни. Чтобы избежать серьезных последствий, важно соблюдать меры предосторожности, - сообщает Жанна Стрижак, пресс-секретарь ОБ №4 (г. Ишим).