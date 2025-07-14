Ялуторовские музейщики делают каникулы школьников ярче

В преддверье всероссийского праздника Дня семьи, любви и верности, ребята из пришкольных лагерей города Ялуторовска стали участниками игровой программы. Они совершили виртуальное путешествие в прошлое и услышали об истории праздника. На примере жизни святых Петра и Февронии узнали о семейных ценностях, вспомнили пословицы и поговорки о семье, разгадали загадки и сыграли в познавательные игры.

Каждый смог собственными руками сделать символ праздника - ромашку, которую и принес домой, в подарок своей семье.

А в экспозиции под открытым небом "Экологический двор" музея "Дом природы" прошло тематическое мероприятие для школьников "Если есть семья - значит, счастлив я".

Здесь ребятам также рассказали об истоках и традициях праздника "День семьи, любви и верности", а также организовали для них подвижные игры и конкурсы, творческие задания на формирование командного духа и развитие интеллекта.

По материалам Ялуторовского музейного комплекса.