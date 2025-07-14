Ялуторовские музейщики делают каникулы школьников ярче

В преддверье всероссийского праздника Дня семьи, любви и верности, ребята из пришкольных лагерей города Ялуторовска стали участниками игровой программы. Они совершили виртуальное путешествие в прошлое и услышали об истории праздника. На примере жизни святых Петра и Февронии узнали о семейных ценностях, вспомнили пословицы и поговорки о семье, разгадали загадки и сыграли в познавательные игры.
Каждый смог собственными руками сделать символ праздника - ромашку, которую и принес домой, в подарок своей семье.
А в экспозиции под открытым небом "Экологический двор" музея "Дом природы" прошло тематическое мероприятие для школьников "Если есть семья - значит, счастлив я".
Здесь ребятам также рассказали об истоках и традициях праздника "День семьи, любви и верности", а также организовали для них подвижные игры и конкурсы, творческие задания на формирование командного духа и развитие интеллекта.
По материалам Ялуторовского музейного комплекса.
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