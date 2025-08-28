Росалкогольтабакконтроль требует исключить из реестра производителей пива 5 тюменских компаний

Росалкогольтабакконтроль обратился в арбитражный суд с требованием исключить из реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи общества с ограниченной ответственностью "Крафт", "Спутник", "ТМН Брюинг", "Бахус" и "Частная пивоварня "Кайзер". Вопрос о принятии заявлений к производству Арбитражного суда Тюменской области будет решен в течение пяти рабочих дней, сообщает объединенная пресс-служба судов ТО.

Согласно заявлениям в отношении ответчиков принято решение о допустимости использования технологического оборудования для производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи с производственной мощностью не более 300 тысяч декалитров в год без оснащения автоматическими средствами измерения и учета объемов готовой продукции, в связи с чем указанные производители пива включены в реестр.

При проверке Росалкогольтабакконтролем составлены заключения о том, что производители пива пренебрегли обязанностью по предоставлению заявления о внесении изменений в реестр с приложением расчета производственной мощности технологического оборудования для производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, что является основанием для исключения организации из реестра в судебном порядке.

Росалкогольтабакконтроль также заявил ходатайства о приостановлении права производителей пива на осуществление деятельности по производству алкогольной продукции до вступления в законную силу решения арбитражного суда.