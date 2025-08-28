Около половины тюменцев считают, что вернувшихся релокантов не надо принимать на госслужбу

По данным опросов SuperJob, 49% экономически активных тюменцев поддерживают предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина не принимать на госслужбу и в госкомпании вернувшихся релокантов, так как "доверия к ним уже нет"; "люди ненадёжные".

Против предложения высказались 22% респондентов, 29% затруднились с ответом: "Если релоканты обладают образованием и опытом, необходимым государству и госкомпаниям, пусть работают"; "Граждане страны не могут лишаться своих гражданских прав или быть поражены в какой-либо законной деятельности. Госаппарат не вправе ограничивать передвижение граждан, выезд и въезд. Покидать страну и возвращаться в нее — это не преступление"; "Люди вернулись, а это значит, они поняли, что в этой стране лучше и будут работать на благо государства".

Среди мужчин поддержка ограничений для релокантов выше (53% против 45% среди женщин). Наиболее ярко разделились мнения представителей разных поколений. Молодежь до 35 лет проявляет наименьшую поддержку ограничений — всего 30%. С увеличением возраста опрошенных уровень поддержки запрета увеличивается, достигая 63% среди респондентов в возрасте 45+.

Похожая тенденция наблюдается и с увеличением уровня дохода: среди зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц инициативу поддержали 46%, среди граждан с зарплатой от 100 тысяч — 57%.