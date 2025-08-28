Трое тюменцев выступят в финале Спартакиады России по киокушин

В Перми с 29 по 31 августа состоятся финальные соревнования VI летней Спартакиады молодёжи России по киокушин. На татами выйдут более 80 спортсменов в возрасте от 18 до 21 года из 28 регионов страны.

Честь тюменского региона будут защищать спортсмены Федерации киокушин Тюменской области Николай Ищенко (весовая категория до 75 кг), Максим Турушев и Татьяна Яренских (оба - до 65 кг). Сопровождает команду тренер Иван Стешенцев.

Киокушин - контактный стиль каратэ, в дословном переводе с японского языка название означает "общество высшей истины". Считается одним из самых сложных и жёстких стилей каратэ.