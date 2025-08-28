Полтысячи тюков сена сгорело в Тюменской области из-за удара молнии

Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар тюков сена в районе села Медведево Голышмановского муниципального округа, возгорание произошло из-за грозового разряда, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.
Сообщение о пожаре поступило в первом часу ночи 28 августа, для тушения привлекались два пожарных расчета Главного управления МЧС России по Тюменской области.
Огонь уничтожил около 500 тюков сена. Среди людей пострадавших нет.
