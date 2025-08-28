В Тюмени на газ бесплатно перевели более 150 частных домов

Программу перевода частных домов с централизованного теплоснабжения на газовое отопление администрация Тюмени реализует с 2021 года. Уже газифицировано более 150 частных домов, не менее 60 из них - в прошлом году, сообщили в департаменте ЖКХ Тюменской области.

"Особенно успешным был 2024-й год, когда удалось газифицировать более 60 домовладений, и этот результат планируется только увеличивать. Сети теплоснабжения находятся в неудовлетворительном состоянии, их большая часть проложена по огородам. В связи с этим возможность их ремонта и реконструкции затруднена. Поэтому самое оптимальное и разумное решение — перевод частных домов на газоснабжение", — уверен заместитель директора департамента городского хозяйства Тюмени Евгений Курач.

По условиям программы работа специалистов и установка оборудования оплачивается за счет субсидии, в этом году она доходит до 156 тысяч рублей. Программа газификации проводится по заявлению собственника дома.

Для подключения к газораспределительной сети собственнику жилого дома необходимо:

- обратиться в АО "Газпром газораспределение Север" (г. Тюмень, ул. Энергетиков, 165) для получения техусловий на подключение или о заключении договора о подключении объекта капитального строительства к сети газораспределения;

- получить технические условия на подключение объекта капитального строительства к сети газораспределения;

- заключить договор о подключении (технологическом присоединении);

- заключить договор на техническое обслуживание газового оборудования;

- заключить договор поставки газа с ООО "Газпром межрегионгаз Север".

Консультацию по вопросам предоставления субсидии можно получить по телефону: 8 (3452) 51-04-53.