Проезд в автобусах Тюмени подорожает с 1 октября

С 1 октября стоимость проезда на транспорте общего пользования Тюмени будет увеличена до 35 рублей при оплате банковской картой, Mir Pay, виртуальной ЭТК "Общепользовательская", ЭТК "Общепользовательская", по QR-коду и до 40 рублей при наличном расчете. Повышение в администрации города объяснили ростом затрат на пассажироперевозки:

Парк общественного транспорта Тюмени обновляется, уровень комфорта пассажиров повышается, в том числе благодаря улучшению качества услуг транспортного обслуживания (речь о замене автобусов малой вместимости на автобусы большей вместимости). Помимо приобретения новых транспортных единиц, поддерживается исправное техническое состояние существующего автопарка. Всё это требует затрат.

Отмечается, что при оплате проезда с помощью виртуальной ЭТК "Общепользовательская", ЭТК "Общепользовательская" действует пересадочный тариф, который позволяет осуществить одну пересадку в течение часа. В границах города по льготная карта "Школьник" – 8 рублей, карта "Студент" – 20 рублей (в пределах лимита поездок на месяц, рассчитанного исходя из количества двух разовых поездок в день, без учета воскресений, праздничных дней и каникулярного времени). После окончания лимита льготных поездок на месяц карты "Школьник" и "Студент" функционируют, как электронная транспортная карта "Общепользовательская", что позволяет воспользоваться пересадочным тарифом.

Проезд в границах Тюмени по транспортным картам "Пенсионер", "Льготная" по-прежнему останется бесплатным.

Также повысится стоимость проезда на транспорте общего пользования Тюмени за границами населенного города. Стоимость одной тарифной зоны составит 10 рублей.