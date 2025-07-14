Тренер объяснила, почему может не получаться похудеть

– Жесткие диеты, изнуряющие физические нагрузки чаще дают обратный эффект и давят психологически. В итоге приводят к срыву. Вместо этого введите небольшой дефицит калорий (отнимите 15-20% от вашей нормы по калориям), умеренные физнагрузки и повседневная активность. От любимых продуктов отказываться не стоит, но если они не полезные (например, сладости), минимизируйте их количество, – поделилась тренер.

Перекусы Ольга Дерендеева-Куртова предлагает исключить из рациона.

– Это невидимые враги, которые добавляют лишнее в калораж. Если от перекусов отказаться не получается, выбирайте легкие полезные продукты – нежирные йогурты без добавок, орехи, фрукты, овощи, – поясняет эксперт.

По мнению спортсменки, алкоголь ухудшает обмен веществ и расщепление жиров и углеводов, при этом повышает аппетит. Ольга советует отказаться от него или хотя бы уменьшить количество.

Тренер напоминает, что недостаток сна нарушает работу гормонов, которые отвечают за аппетит и чувство голода. Из-за этого есть хочется больше, а восстанавливается организм хуже. Спать нужно минимум 7-8 часов в сутки, считает она. А что касается гормонов, лучше посетить врача и проверить щитовидную железу, тестостерон и эстроген. Если вам систематически сложно оценить, насколько вы голодны или сыты, проверьте лептин, - сообщает Тюменская область сегодня.