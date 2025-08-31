В Тюменской области врачам готовы платить более 100 тысяч рублей

Более 29,6 тысячи вакансий открыто в Тюменской области, в том числе 1488 — в области здравоохранения и соцуслуг.

В регионе высоко ценятся врачи. Отоларингологи смогут зарабатывать до 110 тыс. 295 руб. в месяц (открыто восемь вакансий), терапевты — до 80 тыс. 538 руб. (17 вакансий), врачи клинической лабораторной диагностики — до 79 тыс. 654 руб. (две вакансии).

Организации Тюменской области примут 87 фельдшеров с зарплатой до 55 тыс. 606 руб. Есть работа для 103 медсестер, им будут платить до 42 тыс. 21 руб. в месяц. Также требуются 14 фармацевтов (до 59 тыс. 655 руб.), восемь акушерок (до 43 тыс. 700 руб.), семь медицинских регистраторов (до 30 тыс. 881 руб.), пять санитаров (до 44 тыс. 435 руб.), три ветеринарных фельдшера (до 60 тыс. руб.), два фельдшера-лаборанта (до 48 тыс. 325 руб.).

Всего в списке вакансий департамента труда и занятости населения Тюменской области 193 профессии служащих и 155 рабочих специальностей, - сообщает Вслух.ру.