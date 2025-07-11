Короткометражки о Великой Отечественной войне покажут в кинозалах Тюменской области

Кинопоказы короткометражных фильмов о Великой Отечественной войне режиссера Максима Кузнецова в Тюменской области проведут в рамках Международного патриотического фестиваля "Борис Коценко представляет".
Жители региона смогут увидеть работы Зрители познакомятся с 4 кинокартинами:
"Мы в садовника играли…" — история шестилетней девочки, прошедшей путь из оккупированной Эстонии в осажденную Москву без родителей. 12+.
"Чума. Хроники Третьего рейха" —кинохроника, рассказывающая о нацизме в Германии: от его зарождения до разгрома. 12+.
"Писательская рота" — кино о народном ополчении в Москве. 12+.
"Полководец" — история соперничества двух полководцев, от которых зависит судьба Москвы, и во многом исход всей войны. 12+.
Показы запланированы в Тюмени, Тобольске и Ишиме, Армизонском, Исетском, Казанском, Тобольском, Тюменском Уватском и Ялуторовском округах. Даты показов — в афише кинозалов муниципалитетов.
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