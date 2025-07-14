Тюменский эксперт рассказал, как организовать свадьбу мечты

За веселье гостей и яркие воспоминания отвечает свадебный ведущий. О своей работе рассказал Александр Бердников. Он подарил праздник сотням тюменских пар. По его словам, ведущий – это человек, который отвечает за порядок всего мероприятия. Он знает, в какой момент молодоженам вручают кольца, а когда пора выносить горячее, с какой стороны невеста выходит на танец и почему друзья жениха пришли в красных галстуках. Одним словом – режиссером торжественной постановки. – Безусловно, у ведущего должно быть творческое мышление, а еще понимание ритма праздника. Он следит за тем, когда гостям нужно дать отдохнуть, а когда, наоборот, взбодрить – провести интерактив. Я чувствую это интуитивно, поскольку 18 лет отработал актером в театре кукол, – объяснил Александр.

Чтобы создать уникальную свадьбу, каждый ведущий должен узнать, чего хотят молодые. Для этого он встречается с парой лично, чтобы узнать историю знакомства, пожелания и определиться с форматом праздника. Несмотря на живое общение с брачующимися, на этом этапе ведущие сталкиваются с другими трудностями, например, реальная история знакомства не подходит для публичной огласки, родственники пары хотят свадьбу с устаревшими традициями (выкуп, каравай и т.д.), место проведения, тайминг или бюджет свадьбы не совпадают с задумкой и бюджетом молодоженов.

В таких ситуациях ведущему важно найти компромисс и убедить пару. Тогда молодые уложатся в формат и бюджет, при этом сохранив изначальную идеей. Тогда свадьбу можно разделить на тематические части или провести в два дня, - сообщает Тюменская область сегодня.