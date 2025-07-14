Тюменцы побывали в Ухани по программе Международной школы

Международная школа Студтуризма "Китай — жемчужина Востока, хранящая тайны тысячелетий" прошла в конце июня в Педагогическом университете Центрального Китая (ПУЦК, г. Ухань). Мероприятие стало важным шагом в развитии гуманитарного диалога между молодежью России и Китая и дало старт новой инициативе: открытию Проектного офиса по развитию приоритетных инициатив Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и ПУЦК.

Проектный офис будет координировать масштабное российско-китайское сотрудничество в сфере образования, науки и молодежной политики. Среди ключевых направлений – академические обмены между преподавателями и студентами, совместные исследовательские проекты, проведение научных семинаров, тематических курсов.

Создание офиса приурочено к проведению Международной школы в рамках российской Программы молодежного и студенческого туризма "Студтуризм", которая действует с 2021 года по инициативе Минобрнауки России. Программа объединяет более 200 университетов в 115 городах и предоставляет студентам возможность участвовать в культурно-образовательных маршрутах. С 2023 года она интегрирована в экосистему Росмолодежи — проект "Больше, чем путешествие".

В рамках школы десять российских студентов, среди которых были представители Тюмени, совместно с китайскими коллегами разрабатывали проектные инициативы. Участники предложили организовать телемосты между университетами, обменяться креативными открытками к памятным датам, организовать совместные культурные мероприятия, а также утвердить программы образовательного туризма, - сообщает Мой-портал.ру.