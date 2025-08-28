Тобольскую базу отдыха в третий раз за год наказали за нарушения СанПиН

Тобольский горсуд в очередной раз признал владельца базы отдыха "Сказка" виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений, до этого случая он в декабре 2024 года и в апреле 2025 года уже дважды привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения, сообщает объединенная пресс-служба судов ТО.
Из сообщения следует, что в корпусе "Килиманджаро" базы отдыха "Сказка" 19 августа во время празднования дня рождения у отдыхающих, в том числе детей, появились симптомы кашля, одышки, тошноты, слезотечения, ринита. Четверых в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в местную больницу, еще шесть находятся на амбулаторном лечении.
В материалы дела в качестве доказательств представлены акты осмотра помещений и территории базы отдыха, документов, копии экстренных извещений о случаях отравления химической этиологии, а также видеозапись. Среди нарушений, указанных в постановлении, в том числе, указаны отсутствие ножных ванных с проточной водой, отсутствие маркировки на уборочном инвентаре, используемом при уборке помещений, отсутствие регистрации результатов производственного лабораторного контроля.
На странице "Сказки" в Вк сообщается, что руководство и сотрудники делают все возможное, чтобы обеспечить посетителям комфортный и безопасный отдых, однако не все гости соблюдают привила пребывания в бассейне (орфография и пунктуация источника сохранены):
"... Повторное обращение родителей и деток в стационар с предварительным диагнозом отравления тоже не подтвердился, 21 августа Потребнадзор города Тобольска Примаков Е.Г. дал нам официальный ответ, все взятые пробы воды и воздуха в помещении СПА центра Килиманджаро прошли проверку на ОТЛИЧНО. ...Мы хотели кое что пояснить, не зря все бассейны в городе ограничивают посещение одним часом, с учётом раздевалки и того меньше около 40 минут... а у нас непрерывно , от 3 до 5 часов детки купаются не выходя из чаши бассейна, так нельзя, естественно появятся покрасннения и другие симптомы долгово нахождения в воде . Необходимо чередовать купание, тем более у нас в комплексе всё для этого есть; сауна, бильярд, игровая зона, зона отдыха и т.д. Со своей стороны мы всё делаем для вашего комфортного прибывания в комплексе Килиманджаро, мы в мае установили новую Итальянская систему дозирования и обезораживания воды в чаше бассейна, мы в системе используем хлоросодержащие средство "Эмовекс", оно так же широко используется для обезораживания питьевой воды и в опреоре не может нанести вред даже если его выпить".
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru