Тобольскую базу отдыха в третий раз за год наказали за нарушения СанПиН

Тобольский горсуд в очередной раз признал владельца базы отдыха "Сказка" виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений, до этого случая он в декабре 2024 года и в апреле 2025 года уже дважды привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения, сообщает объединенная пресс-служба судов ТО.

Из сообщения следует, что в корпусе "Килиманджаро" базы отдыха "Сказка" 19 августа во время празднования дня рождения у отдыхающих, в том числе детей, появились симптомы кашля, одышки, тошноты, слезотечения, ринита. Четверых в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в местную больницу, еще шесть находятся на амбулаторном лечении.

В материалы дела в качестве доказательств представлены акты осмотра помещений и территории базы отдыха, документов, копии экстренных извещений о случаях отравления химической этиологии, а также видеозапись. Среди нарушений, указанных в постановлении, в том числе, указаны отсутствие ножных ванных с проточной водой, отсутствие маркировки на уборочном инвентаре, используемом при уборке помещений, отсутствие регистрации результатов производственного лабораторного контроля.

На странице "Сказки" в Вк сообщается, что руководство и сотрудники делают все возможное, чтобы обеспечить посетителям комфортный и безопасный отдых, однако не все гости соблюдают привила пребывания в бассейне (орфография и пунктуация источника сохранены):