Почтовая марка о Тюмени — городе трудовой доблести!

Церемонию гашения почтовых марок, посвященных городам трудовой доблести, провели 27 августа в Казани, Томске, Тюмени, Магнитогорске, Перми и Пензе, на каждой из них запечатлены знаковые сооружения и памятники, ставшие символами подвига тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны.

В Тюмени на площади Памяти в режиме реального времени была запущена видеосвязь между шестью городами трудовой доблести. Руководитель Центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия", координатор партийного проекта "Историческая память" Александр Сидякин рассказал, что такие почтовые марки выпускаются с 2021 года. 22 марки посвящены Екатеринбургу, Новосибирску, Самаре, Челябинску, Ижевску, Магадану, Омску, Саратову, Уфе, Ярославлю, Иваново, Иркутску, Красноярску, Луганску, Нижнему Новгороду, Якутску, Вологде, Дзержинску, Костроме, Подольску, Улан-Удэ, Чите.

Владимир Якушев, секретарь Генерального совета партии "Единая Россия", первый заместитель председателя Совета Федерации РФ:

Больше пяти лет партия активно участвует в реализации инициативы главы государства о присвоении городам почетного звания. Важной частью этой патриотической работы стал выпуск почтовых марок. Серию "Город трудовой доблести" дополнят еще шесть марок. Для меня это важный момент, потому что в честь моей родной Тюмени выпускается марка.

Губернатор Александр Моор напомнил, что в годы войны солдаты приближали Победу в бою, а надежный тыл — в полях, на заводах и фабриках. Тыловая Тюмень жила под лозунгом "В труде — как в бою!". В октябре 1941 года в наш город было эвакуировано более 20 заводов, в первые месяцы 1942-го эти заводы производили для фронта необходимую продукцию. В Тюмени работали госпитали, в которых лечили раненых бойцов, жители оказывали материальную помощь строительству танков, катеров, самолетов. Регион также принял эвакуированных из фронтовых территорий, в том числе детей-сирот.

Максим Афанасьев, глава Тюмени:

Мероприятие стало важной частью патриотической работы, подчёркивающей уважение и признательность к тем, кто внёс неоценимый вклад в приближение Великой Победы. Марка из серии "Город трудовой доблести", выпущенная в честь Тюмени, украшена изображением памятника труженикам тыла в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Александр Викторович Моор вручил городу конверт с погашенной маркой, который теперь хранится в городской администрации.

Всего в оборот региональных отделений Почты России поступило 50 уникальных тюменских почтовых знаков. Также вместе с ними выпустили художественные конверты первого дня и изготовили памятные штемпели.