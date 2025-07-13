Как удалить подозрительное ПО вручную, посоветовал эксперт

13:32 13 июля 2025
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После общения с мошенниками могут продолжать поступать подозрительные сообщения, возникнуть проблемы с доступом к банковским приложениям или аккаунтам. Эти признаки могут указывать на присутствие вредоносного программное обеспечение в телефоне.

По словам эксперта по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Дмитрия Калинина, решить проблему поможет форматирование устройства до заводских настроек. "Однако если на устройстве хранятся важные данные и его сброс невозможен, мы не рекомендуем удалять подозрительное ПО вручную – лучше использовать надежное защитное решение или обратиться к специалистам, - рассказал Дмитрий Калинин.

- После удаления вредоноса обязательно перезагрузите устройство и обновите все приложения и операционную систему. Смените пароли ко всем важным сервисам (почте, онлайн-банкингу, соцсетям и мессенджерам), включите двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно, а также завершите все активные сессии".

Если есть основания полагать, что были скомпрометированы платежные данные, эксперт советует обратиться в банк и следовать инструкциям специалиста, - сообщает АиФ-Тюмень.

Теги: безопасность
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