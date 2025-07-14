Производительность труда повышают тюменские учебные центры

Учебные центры помогают тюменским промышленным предприятиям повышать производительность труда. Так, на тюменском заводе по производству и обслуживанию нефтегазового оборудования "Кенера" учебный центр получил государственную лицензию на осуществление образовательной деятельности.

- Мы к этому шли целенаправленно, - говорит руководитель учебного центра "Кенера" Татьяна Самоловова. - У нас в компании сейчас много сотрудников, имеющих опыт работы с буровым оборудованием, с его ремонтом и этим опытом они готовы поделиться. Главная ценность такого подхода в том, что работники, повышающие квалификацию в учебном центре, получают именно те знания, которые необходимы на практике, учатся работать с нашим заводским оборудованием. Повысить свою квалификацию может каждый желающий независимо от того, сколько лет сотрудник проработал на заводе. На предприятии рассчитывают, что после получения лицензии популярность учебного центра только возрастет.

- Открытие собственных учебных центров - это один из примеров грамотного подхода к увеличению производительности труда. К нему можно идти разными способами. Например, многопрофильная фирма "Алькор", пошла путем роботизации, там внедрено уникальное для России оборудование по заливке, формированию и упаковке батарей. А на заводе "Фармасинтез-Тюмень" есть отличные пример работы HR-служб по переквалификации персонала. В нацпроекте "Производительность труда" задействованы десятки тюменских предприятий, которые на практике показали, как достичь гораздо большей эффективности при изменении производственных процессов, - говорит заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

По материалам департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.