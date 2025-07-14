Тюменские единороссы устроят партийный сап-заплыв по Туре

Большой партийный сап-заплыв в честь Дня города проведет в Тюмени 23 июля в 18:30, поучаствовать в нем могут все желающие, даже те, кто ни разу не пробовал стоять на доске, обязательное условие - иметь при себе символику партии, сообщает пресс-служба реготделения "Единой России".

Мероприятие инициировали секретари тюменских первичных отделений "Единой России" № 107 и № 114 Дмитрий Тарасов и Юлия Селиверстова. Перед тем, как отправиться на заплыв, опытные тренеры проведут для участников подробный инструктаж и покажут основы техники. Кроме того, каждый получит полный комплект снаряжения: страховочный лиш, борд, весло, спасательный жилет. При себе обязательно нужно иметь партийную символику и хорошее настроение.

Стартуют участники на Вознесенской набережной, а финишируют на озере Круглом. Маршрут пройдет вдоль набережной, смотровых площадок, строящихся ЖК, пристани и речного порта и водозабора.

Вопросы все можно задать тут.