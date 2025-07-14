Трех экс-сотрудников водоснабжающей компании будут судить по делу о подкупе

В Тюменской области перед судом предстанут трое бывших сотрудников предприятия, обвиняемых в совершении коммерческого подкупа - следствие насчитало 55 эпизодов на 2,7 млн рублей.

По данным СУ СК, в делах фигурируют бывшие должностные лица общества с ограниченной ответственностью, выполняющей функции по водоснабжению и водоотведению Тюмени и Тюменского района. Они регулярно получали от представителей подрядных строительных организаций деньги за ускорение процедуры принятия выполненных работ по строительству сетей водоснабжения и водоотведения. сумма коммерческого подкупа за период преступной деятельности превысили 2,7 млн рублей.

В ходе следствия на имущество двух обвиняемых наложен арест. Дело передано в суд.