На тюменской набережной пройдет экозабег

17 сентября в Тюмени состоится традиционный утренний экозабег в рамках Промышленно-энергетического форума TNF. Старт запланирован на 7:00 утра на набережной Туры, что позволит участникам завершить дистанцию в 3 или 5 км до начала рабочего дня форума.

Партнером выступает компания СИБУР, а организатором — проект "Стальной характер".

Компания СИБУР системно реализует различные масштабные инициативы в области устойчивого развития и экономики замкнутого цикла. Основная цель экозабега — привлечь внимание участников форума и всех жителей города к теме ответственного потребления. В рамках мероприятия СИБУР окажет организаторам поддержку в минимизации экологического следа бегового события. Вся питьевая вода на забеге будет представлена в упаковке из переработанного пластика.

В прошлом году в забеге приняли участие более 1000 человек. Для зарегистрированных участников TNF, включая СМИ, участие в забеге бесплатное при использовании промокода. По вопросам организации можно обратиться к корпоративному менеджеру по телефону +7 906 873 17 00, - сообщают пресс-центр TNF, КП-Тюмень.