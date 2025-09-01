Ночной пожар в многоквартирнике Тюмени ликвидировали почти 40 человек

Пожар в электрощитовой в подъезде 9-этажного многоквартирного дома №40 по улице Холодильная в Тюмени произошле ночью 1 сентября, на его ликвидацию было привлечено 38 человек, 9 единиц основной и спецтехники Главного управления МЧС России по Тюменской области.

На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений электрощитовые горели с пятого по девятый этаж. Из задымленных помещений сотрудники МЧС России спасли 12 человек, в том числе 8 детей, ещё 42 человека эвакуировали на свежий воздух. Один человек травмирован.