Ночной пожар в многоквартирнике Тюмени ликвидировали почти 40 человек

09:10 01 сентября 2025
Пожар в электрощитовой в подъезде 9-этажного многоквартирного  дома №40 по улице  Холодильная в Тюмени произошле ночью 1 сентября, на его ликвидацию было привлечено 38 человек, 9 единиц основной и спецтехники Главного управления МЧС России по Тюменской области.

На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений электрощитовые горели с пятого по девятый этаж. Из задымленных помещений сотрудники МЧС России спасли 12 человек, в том числе 8 детей, ещё  42 человека эвакуировали на свежий воздух. Один человек травмирован.

 

