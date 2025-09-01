Администрация Ишима выплатит 15 тысяч рублей мальчику, которого укусила бесхозная собака

В конце апреля этого года несовершеннолетнего укусила за колено бесхозная собака, он обратился в больницу, где ему оказали необходимую помощь, а прокуратура на основе этих фактов предъявила администрации города иск на 50 тысяч рублей о компенсации мальчику морального вреда.

Поводом для иска стало то, что обязанность по отлову безнадзорных животных возложена на органы местного самоуправления, а М. был травмирован безнадзорной собакой на территории муниципального образования, что само по себе свидетельствует о ненадлежащем исполнении органом местного самоуправления обязанности по организации отлова безнадзорных животных, отсутствие вины в причинении вреда ответчиком не доказано,

Суд исковые требования ишимского межрайонного прокурора удовлетворил частично. Взыскал с администрации города Ишима в пользу малолетнего ребенка в счет компенсации морального вреда 15 тысяч рублей.