В Тюменской области предотвратили теракт

В Тюменской области агент украинских спецслужб планировал подложить бомбу под автомобиль российского военного, теракт предотвращен, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Злоумышленника задержали в тот момент, когда он доставал взрывчатку из схрона, преступник оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем.

После совершения преступления он планировал выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации, отмечается в сообщении.