В Тюменской области предотвратили теракт

15:04 14 июля 2025
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В Тюменской области агент украинских спецслужб планировал подложить бомбу под автомобиль российского военного, теракт предотвращен, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ. 

Злоумышленника задержали в тот момент, когда он доставал взрывчатку из схрона, преступник оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем. 

После совершения преступления он планировал выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации, отмечается в сообщении.

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