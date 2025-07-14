В Тюменской области предотвратили теракт

В Тюменской области агент украинских спецслужб планировал подложить бомбу под автомобиль российского военного, теракт предотвращен, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.
Злоумышленника задержали в тот момент, когда он доставал взрывчатку из схрона, преступник оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем.
После совершения преступления он планировал выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации, отмечается в сообщении.
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