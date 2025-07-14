В 2025 году победители конкурса "Учитель Ямала" получат финансовую поддержку от миллиона рублей

Обладателями гранта стали 68 педагогов

Завершился ежегодный конкурс "Учитель Ямала"-2025. Участие в проекте приняли более 1100 специалистов, часть заявок направили жители Уральского, Сибирского и Северо-Западного федеральных округов. Победителями стали 68 педагогов: десять преподавателей, которые будут работать в поселковых школах и детсадах, получат по полтора миллиона рублей, остальные 58 специалистов, выбравших городские учреждения, – по одному миллиону рублей.

– Наша стратегическая задача – создать на Ямале лучшую территорию детства. И учеба в школе – это один из ее ключевых элементов. Очень важно, какие учителя будут работать в школах округа, многие из которых сейчас строим. Мы заинтересованы привлекать в регион самых талантливых – как молодых, так и опытных специалистов. Для этого перезапустили проект "Учитель Ямала", увеличили размер грантовой поддержки. Уверен, что благодаря этой инициативе уже первого сентября педагогические коллективы округа пополнятся сильными преподавателями, – подчеркнул губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Отбор участников проходил в несколько этапов. Главное условие – отсутствие предыдущего опыта работы в образовательных организациях Ямала. Учителя направляли видеовизитки и проходили тестирование регионального института развития образования, а финальная стадия состоялась с использованием инструментов Высшей школы экономики. Отбор прошли педагоги, которые показали лучшие результаты в умении оценивать, давать обратную связь, управлять классом и использовать разные методические приемы.

В число победителей вошли жители Омской, Челябинской и Тюменской областей. Большая часть педагогов в качестве места работы выбрали учреждения Салехарда и Ноябрьска. Образовательные организации Ямала пополнятся преподавателями математики, информатики, физики, английского и китайского языков. Обладатели грантов должны приступить к работе не позднее 1 октября текущего года.

Программа "Учитель Ямала" реализуется с 2012 года. За этот период победителями стали более 430 педагогов. В 2025-м проект обновили: размер гранта был увеличен, а условия участия расширены. Ранее поддержку в 600 тысяч рублей получали только молодые педагоги до 30 лет. Кроме того, по поручению главы округа с текущего года полмиллиона рублей будут получать победители регионального этапа конкурса профмастерства "Учитель года Ямала".

Фото: РИРО ЯНАО