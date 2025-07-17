Жен участников СВО из Тюмени свозили за клубникой в лес

Поездку за ягодами для жен тюменских участников СВО организовали волонтёры из "Надежного тыла" и сторонники "Единой России" при поддержке тюменского общества охотников и рыболовов, сообщили в облдуме.
"Выезд за город организован для сбора лесной клубники. Женщины смогли набрать ягод для своих домашних, а также для нужд наших бойцов - ягоды будут высушены, добавлены в чайные пакетики и отправлены с очередным гуманитарным грузом на фронт. Волонтеры "Надежного тыла" постоянно проводят для семей наших бойцов подобные душевные встречи, делают все, чтобы поддержать их", - указано в сообщении.
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