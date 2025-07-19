В Тюменском районе готовятся к отопительному сезону

Ремонт 23 объектов запланирован в Тюменском районе. В их число входят 8 котельных. На остальных (всего их 115) проводятся обязательные процедуры: промывка, гидравлические испытания.

По словам первого заместителя главы Тюменского района Артема Чертова, все работы будут завершены до 1 сентября, а до 15 сентября закончится оценка готовности всех теплоснабжающих организаций муниципалитета. Уже сейчас 55% всех объектов к работе в зимний период подготовлены.

Большой объем работ выполняют коммунальщики в п. Богандинский. Там заменяют тепловую трассу протяженностью более двух километров. Как рассказал директор МУП "ЖКХ п. Боровский" Владимир Кабатов, на сетях, проложенных по улицам Рабочей и Юбилейной, фиксировались массовые повреждения. Аварии приходилось устранять и зимой, когда жители многоквартирных домов оставались без тепла и горячей воды. Кроме того, старые трубы загрязняли воду.

Новые сети также тянут к строящейся поликлинике на ул.Рабочей. Теплом и горячей водой объект будет обеспечен в полном объеме. Коммунальщики в Богандинском спешат поскорее закончить работу, чтобы у жителей в домах был комфорт, а во дворе – чистота и порядок.

Помимо объектов коммунального назначения в районе идет подготовка объектов водоснабжения и водоотведения, ее выполняет "Тюмень Водоканал". Степень готовности - 62 %, - сообщает пресс-служба главы Тюменского района.