Библиотека приглашает тюменцев на лекцию про местный фанерный комбинат

25 июля в 17:00 в Библиотеке истории города имени Андрея Текутьева (улица Щербакова, 11) состоится новая встреча в рамках проекта "Труженики тыла". Погрузиться в историю одного из самых значимых предприятий в Тюмени, оценить подвиг тружеников тыла крупнейшего комбината, узнать малоизвестные факты из его истории смогут гости встречи "Тюменский авиафанерный комбинат: 80 лет спустя".

Отдельное место на встрече займет рассказ о детях-героях, которые помогали мастерам изготавливать корпуса фугасных мин ЯМ-5. История юного Бори Ильинского, учащегося младшей школы № 13, заслуживает особого внимания. Своими трудовыми подвигами он вдохновил тюменских школьников на создание фронтовых школьных бригад. Этим событиям посвящена художественно-документальная повесть А. Тараданкина и Л. Лазарева "Предисловие к жизни".

Авиафанерный комбинат был основан на базе спичечной фабрики "Пламя". История комбината берет свое начало с дореволюционной поры, когда фабрику по производству спичек на левом берегу реки Тура основал деятельный предприниматель Василий Иванович Логинов.

В годы Великой Отечественной войны Тюменский фанерный комбинат производил дельта-древесину, авиационную фанеру, лыжные установки ЛМ для артиллерийских систем, лыжи для лыжных батальонов, пароконные повозки, корпуса для фугасных мин, спички, однотонные резервуары для воды. Производство было передовым, зачастую – эталонным. Авиационная фанера использовалась при строительстве боевых самолетов, в том числе малых десантных планеров А-7, производившихся только в Тюмени, под руководством прославленного авиаконструктора Олега Антонова.

Количество мест ограничено - необходима предварительная запись. Записаться на встречу можно по телефону 22-52-37, или оставить заявку на посещение на сайте библиотеки.