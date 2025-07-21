Фестиваль о театре по любви проведут в Тюмени 25-26 июля

Дню рождения города Тюмени в этом году посвятили фестиваль "Театр — только по любви" стартует 25 июня и продлится до 21 часа 26 июля, про новые праздничные площадки на встрече с журналистами рассказала директор департамента культуры администрации Тюмени Ирина Алексеева.

"Театр — это не всегда сцена и актёры, в этот раз действующими лицами станут сами тюменцы, а сценой — восемь небольших городских локаций. Например, сад Колмогорова, усадьба Колокольникова, сквер Леонида Згерского. На восьми "сценах" будет представлено пять театральных направлений: драматическое, цифровое, музыкальное, пластическое и документальное, — пригласила жителей и гостей Тюмени Алексеева.

На сайте празднования дня города фестиваль называют праздником открытого искусства и городских историй "Театр в сердце Тюмени", он призван стать местом живой формы диалога с города и его людьми: через воспоминания, жест, слово и движение.

Горожан и гостей города ждёт насыщенная программа театральных показов, мастер-классов, аудиоперформансов и перформативных встреч. Уличные пространства Тюмени станут сценами, где раскроются разные формы современного театра - от документального и драматического до пластического и цифрового.!

25 июля в 21:00 у ДК "Строитель" пройдут итоговые показы театральной школы "Теплица" в направлении "Музыкальный театр". 26 июля итоговые показы "Теплицы" по направлениям "Цифровой театр" (11:00 − 20:00), "Документальный театр" (14:00), "Пластический театр" (18:00), "Драматический театр" (20:00).

На площадке у “Усадьбы Колокольниковых” 26 июля в 14:00 начнется спектакль “Богатырь Степан Ромашкин”, в 14:50 - мастер-класс “Мой город - моя маска”. В 15 и 17 часов - спектакль-медиация “Бери и помни”, в 16:00 - документальный спектакль-перформанс "Мои дурацкие танцы".

В 21:00 26 июля на набережной начнется световой перформанс "Связанные одним светом".

На все активности нужна регистрация, подробности про мероприятия и локации на сайте тюмень439.рф.