Питерский a l e s h a оставил в тюменской брусчатке напоминания о себе и "Морфологии улиц"

Десять прозрачных плиток из эпоксидной смолы, вмонтированные в городскую брусчатку, стали итогом одной из лабораторий проекта паблик-арта "Морфология улиц", которую провёл художник a l e s h a из Санкт-Петербурга.

a l e s h a реализует проект "Прозрачная брусчатка" в разных городах страны с 2023 года, но в Тюмени работа получила развитие и впервые стала коллективным высказыванием о памяти, следах и материальности. В основу арт-объектов вошли личные истории горожан и связанные с ними артефакты: победный кубок за рисунок мамы, мох с Крайнего Севера, анютины глазки, театральный бинокль, петличка экскурсовода и другие.

Лаборатория художника длилась полторы недели, а участниками стали десять горожан. Первым этапом была прогулка: тюменцы обсуждали с художником, какими историями хотят поделиться с городом, и выбирали места для размещения плиточек. После этого началась работа в мастерской: участники заливали личные предметы эпоксидной смолой в силиконовые формы.

Тема "Морфологии улиц" в 2025 году — "Забота о материале". В проекте a l e s h a она раскрывается как забота о памяти, городском пространстве и коллективном опыте, объединяющем людей. Эпоксидная смола надёжно зафиксировала объекты, словно капсула времени, а истории артефактов уже нашли отклик у горожан.

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Адреса эпоксидных плиток:

— Сквер Нефтяников на Профсоюзной, 90;

— Центральная площадь;

— Челюскинцев, 10, рядом с представительством ЯНАО;

— Дворец творчества и спорта "Пионер" на Челюскинцев, 46;

— Сквер на Республики, 21;

— Студенческий центр на Семакова, 21;

— Музей "Городская дума" на Ленина, 2;

— 25 октября, 23Б, между "Водокачкой" и сценой "Конторы пароходства";

— Загородный сад на Профсоюзной, 5;

— Остановка "улица Холодильная" со стороны Текутьевского кладбища.