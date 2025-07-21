Розничные клиенты экс-РНКБ начали переход в ВТБ

ВТБ начал переводить банковские продукты и счета розничных клиентов экс-РНКБ в инфраструктуру объединенного банка. Перевод будет проходить поэтапно, и до конца 2025 года все 2 млн клиентов крымского банка полностью перейдут в ВТБ.

На первом этапе миграция затронет только владельцев текущих счетов и дебетовых карт. В дальнейшем в ВТБ будут перенесены депозиты, кредиты и другие продукты. Эскроу-счета клиентов уже переведены в систему ВТБ. За день до переноса продуктов каждый клиент получит СМС или пуш-уведомление с пояснениями, также вся информация будет доступна в мобильном приложении экс-РНКБ.

Управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий:

Мы переходим к ключевому этапу интеграции — переводу розничных продуктов наших клиентов в систему ВТБ. Для комфортного перехода мы заранее информируем о каждом шаге: отправляем СМС или пуш с инструкциями и делаем всё, чтобы процесс был понятным и быстрым.

После перевода сведения о всех ранее открытых банковских продуктах клиента будут автоматически отображаться в мобильном приложении и веб-версии ВТБ Онлайн. Вместе с продуктами мигрируют автоплатежи и шаблоны в адрес договорных поставщиков, остальные автоплатежи и шаблоны клиентам нужно будет настроить в ВТБ самостоятельно.

ВТБ сохраняет привычный формат обслуживания: вся сеть отделений экс-РНКБ продолжает работать под новым брендом. Процесс ребрендинга офисной сети также стартовал — 36 отделений в Республике Крым, Севастополе и Краснодарском крае уже сменили вывески, полностью перейдя на фирменный стиль ВТБ. Работы по ребрендингу продолжатся до конца октября.

В июне 2025 года ВТБ завершил юридическое присоединение крупнейшего банка Крыма — РНКБ. С июня обслуживание розничных и корпоративных клиентов началось под единым брендом ВТБ.