Серебряный волонтер рассказала о тюменских экопроектах

На счету Веры Тухватуллиной много наград и знаков отличия, полученных за активную жизненную позицию и участие в добровольческих проектах. В 2025 году Вера Петровна получила нагрудный знак "Доброволец России". Награждение состоялось в рамках всероссийского форума "Территория смыслов" в мастерской управления "Сенеж", а вручал награду заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

В середине декабря прошлого года всю стану потрясла весть об экологической катастрофе на Черном море под Анапой, где потерпели крушение два танкера с нефтепродуктами. Вера Петровна была в числе первых тюменцев, что отправились спасать черноморское побережье. Ни про какие организованные группы тогда еще не было и речи – женщина просто связалась с волонтерским штабом, купила билет на самолет до Сочи, а оттуда, прямо из аэропорта, трансфером поехала в Анапу, - сообщает Тюменская область сегодня.

Одним из приоритетных направлений волонтерской работы Веры Петровны является экология. Еще в детстве она спасала бездомных животных и ухаживала за ними, и теперь, выйдя на пенсию, вернулась к природоохранной деятельности на новом уровне.

– Для меня экологичность – это, прежде всего, чистота, – говорит Вера Петровна. – Сейчас модно говорить об экологии отношений, экологии высказываний и тому подобном. Но внутренняя чистота мыслей невозможна без чистоты вокруг.

– Борьбу за экологию следует начинать в первую очередь с себя самого. Вот я уже очень давно, не помню, сколько лет назад, приучила всю свою семью собирать и сдавать для переработки пластиковые крышки от бутылок. Это стало нормой нашей жизни.

Сейчас действует ряд экологических инициатив, таких, как экоателье под руководством инженера-технолога Ирины Ломакиной, где волонтеры создают домашний текстиль из переработанных материалов, что способствует снижению количества отходов. Проект существует с 2023 года, а в прошлом году он получил всероссийское признание, войдя в десятку лучших практик активного долголетия.

– В позапрошлом году у нас был проект, посвященный экологическому воспитанию людей с ментальными нарушениями. Мы приглашали волонтеров-экологов, которые рассказывали о раздельном сборе мусора, показывали и учили, как это правильно делать, водили наших подопечных в экодома, где они сдавали и перерабатывали пластиковые отходы. И наши усилия дали результат – родители и опекуны рассказывают, что участники проекта стали собирать мусор, стараются избегать пластиковой одноразовой посуды.