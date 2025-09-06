Стало известно, сколько тратят тюменские родители на допзанятия своих детей

По итогам опроса, проведенного в преддверии начала учебного года, приводят эксперты "Авито услуг", до 9,8 тыс. рублей в среднем тратят на дополнительные занятия детей с репетиторами жители Уральского федерального округа в месяц. Еще 35 % родителей закладывают на такие уроки до 5 тыс. рублей, а 14 % - до 20 тыс. рублей.

Многие родители ищут репетиторов на платформах онлайн-объявлений. Это значительно упрощает процесс, ведь указаны рейтинг педагога и специальные значки о пройденных проверках.

"Чтобы чувствовать себя уверенно при поиске специалистов в интернете, рекомендую следовать нескольким простым правилам. Во-первых, всегда проверяйте квалификацию педагога: опыт и образование должны соответствовать требованиям предмета. Во-вторых, обращайте внимание на отзывы других родителей — это поможет сформировать полное представление о репетиторе. В-третьих, не стесняйтесь задавать вопросы о методах обучения и подходе к работе с детьми. Вы можете предварительно созвониться и обсудить важные для вас аспекты совместной работы, познакомиться", — рассказала директор по доверию и безопасности "Авито" Наталья Юматова.

Отметим, что, судя по опросу, инициаторами дополнительных занятий все чаще становятся сами дети. Иностранные языки выбирают 31 % семей, а математику — 23 %. Интерес к финансовой и цифровой грамотности демонстрируют 18 % семей, а к программированию и ИТ – 16 % школьников.

Более половины детей посещают дополнительные занятия до двух раз в неделю. У 5 % школьников нагрузка сопоставима с рабочей неделей — не менее пяти занятий. Эти данные свидетельствуют о том, что россияне все чаще рассматривают дополнительные занятия как необходимую часть учебного процесса, - сообщает Тюменская линия.