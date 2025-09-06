Более 4,5 млрд рублей потратили тюменцы в общепите

Жители Тюменской области активно ходят в кафе, бары и рестораны. По данным Росстата, в январе-июле общий чек составил 30 млрд 278,4 млн рублей. Это на 13,2% больше, чем год назад. По динамике регион на втором месте в УрФО после Свердловской области, где прирост составил 15,5%.

В июле установлен новый рекорд 2025 года. За месяц жители региона потратили на общепит 4 млрд 550,5 млн рублей. Исходя из численности населения 1 млн 626,8 тыс. человек, расходы на каждого составили около 2,8 тыс. рублей.

В целом по УрФО оборот общепита составил 212 млрд 111,5 млн рублей, что на 9,3% больше, чем годом ранее. Снижение на 6,7% зафиксировано в ЯНАО, - сообщает Вслух.ру.