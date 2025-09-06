Тюменские автоинспекторы проводят уроки дорожной безопасности

Сотрудники тюменской Госавтоинспекции проводят уроки дорожной безопасности в школах, а также встречи со студентами СУЗов и ВУЗов. Уже сейчас многие из студентов являются водителями, а в ближайшем будущем большинство планируют получить водительские удостоверения.

"Важно донести до этих молодых людей информацию о важности правосознательного поведения на дорогах для их будущей жизни, - отметил Андрей Миллер, начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области, - Именно студенчество должно показывать юным участникам движения, пожилым людям правильный пример на дорогах, а не нарушать правила дорожного движения", - сказал Андрей Миллер.

В Госавтоинспекции понимают, что важно провести встречи с молодежью, уроки со школьниками именно в начале нового учебного года, когда дети еще не привыкли к интенсивному дорожному движению, а студенты, приехавшие из других городов и регионов не знакомы с инфраструктурой Тюмени, и организацией дорожного движения.

В ближайшее время планируется участие студентов в "Тотальном экзамене по ПДД", который традиционно проходит в Тюменской области осенью и собирает более десяти тысяч участников, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.