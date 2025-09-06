Тюменцам назвали бесполезные добавки для спорта

Старший преподаватель кафедры "Физическое воспитание" Финансового университета при Правительстве РФ, фитнес-эксперт, нутрициолог Александр Сидоров рассказал, какие добавки бесполезны для спортсменов.

На первом месте - энергетические напитки. Несмотря на то, что они широко рекламируются как средства повышения выносливости и работоспособности. Энергетики содержат большое количество кофеина, таурина и сахаров. Хотя кратковременная стимуляция нервной системы возможна, их долгосрочное употребление ведет к истощению запасов гликогена, повышению артериального давления и нарушениям сна. Более того, высокое содержание простых сахаров способствует набору лишнего веса и развитию инсулинорезистентности, - сообщает АиФ-Тюмень.

"Бесполезны могут быть и витамины. Некоторые такие добавки позиционируются как необходимые спортсменам, хотя научные данные свидетельствуют о том, что большинство витаминов лучше всего усваиваются из натуральных источников пищи. Например, витамины группы B эффективнее получают из мяса птицы, рыбы, яиц и овощей зеленого цвета. Искусственно синтезированные витамины хуже усваиваются и зачастую оказывают негативное влияние на почки и печень", - говорит эксперт.

"Продукты и добавки, обещающие быстрое снижение веса, популярны среди желающих быстро избавиться от жира. Однако многочисленные клинические испытания показали, что эффект большинства жиросжигателей минимален либо отсутствует вовсе. Основные активные вещества в составе таких препаратов — эфедрин, кофеин, гуарана и экстракты растений — обладают слабым термогенным эффектом, усиливают метаболизм незначительно и имеют серьезные побочные эффекты, включая повышение артериального давления, аритмии сердца и бессонницу", - предупреждает эксперт.