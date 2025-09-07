Тюменцы могут побывать на обзорной экскурсии по некрополю

27 сентября в Тюмени пройдет обзорная экскурсия по Парфеновскому некрополю (ул. Дружбы, 122/1). Начало прогулки — в 10 часов. Горожане смогут погрузиться в историю старинного кладбища и узнать о людях, которые там похоронены.

Это кладбище имело высокий городской статус. Здесь захоронено самое большое число градоначальников, можно увидеть надгробия XIX века в классицистической традиции и русско-византийском стиле, семейные усыпальницы тюменских купцов и мещан. В юго-восточном углу кладбища расположена братская могила военнопленных венгров и немцев, умерших в Тюмени в послевоенные годы. На кладбище также похоронены жертвы Гражданской и Великой Отечественной войн.

У некрополя есть статус выявленного объекта культурного наследия. Волонтеры проводят здесь субботники, а также изучают в архивах биографии покоящихся здесь тюменцев.

Продолжительность экскурсии — 2 часа. Узнать подробности и записаться на прогулку можно в сообществе проекта "Парфеновский некрополь", - сообщает Тюменская линия.

16+