Как избавиться от пятен на малине, посоветовали тюменцам

Агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Шадрина Елена, поделилась советом, как избавиться от коричневых пятен на малине.

При обнаружении таких пятен на малине, а также растрескивании коры на побегах, их усыхании, причиной может служить грибковое заболевание Дидимелла (пурпурная пятнистость). Она устойчива к морозам, сильной жаре и засухе, остается в коре малины, верхнем слое почвы и прошлогодней листве. Наиболее активен грибок весной и осенью, когда стоит влажная и умеренно теплая погода.

Заболевание проявляется в виде фиолетовых или бурых пятен на стеблях, листьях и черешках, приводит к ослаблению растений, снижению урожайности и может стать причиной засыхания побегов.

Следует обрезать все отплодоносившие и больные побеги и сразу сжечь. Не оставляйте на участке. Соберите и уничтожьте опавшие листья, мусор, остатки листвы — споры грибка зимуют в них.

Аккуратно перекопайте почву вокруг кустов — это снизит количество инфекции. И самое главное — после обрезки проведите обеззараживающее опрыскивание.

Используйте Бордоскую смесь (1% раствор), Медный купорос (100 г на 10 л воды). А также можно применить препараты на основе оксихлорида меди: Хом, Оксихом, Полихом, с длительным периодом защитного действия. Посадки подкормите фосфорно – калийными удобрениями (Монофосфат калия, Двойной суперфосфат), для лучшей зимовки, - сообщает КП-Тюмень.