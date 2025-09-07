По Текутьевскому кладбищу водят экскурсии в Тюмени

Участники краеведческого проекта "Мы жили" изучают самый известный из городских некрополей. За семь лет краеведам-энтузиастам Владе Нерадовской, Дарье Новиковой, Наталье Сирюшовой и Максиму Орлову удалось сделать немало: установить имена нескольких тысяч похороненных на Текутьевском кладбище тюменцев (буквально с нуля, ибо все архивы были утрачены в девяностых), издать путеводитель с описанием исторических надгробий и разработать ряд интереснейших экскурсионных маршрутов по некрополю. Такие экскурсии для всех желающих регулярно проводит Влада Нерадовская.

– Судьбы людей, которые похоронены в этом месте, неразрывно связаны с очень

непростыми временами и большими потрясениями в истории нашей страны, – говорит Влада Нерадовская. – И через их частные биографии мы можем очень многое узнать о прошлом не только Тюмени, но и всей страны в целом. Через архивные поиски, изучение краеведческой литературы и беседы с потомками собрано около четырехсот историй тюменцев – как подробные биографии, так и лаконичные справки. В наш путеводитель вошло 60 историй. В дальнейшем команда "Мы жили" планирует создать сайт-путеводитель, куда войдут все собранные за несколько лет истории.

Влада считает, что Текутьевское кладбище могло бы стать большим городским музеем под открытым небом, - сообщает Тюменская область сегодня.