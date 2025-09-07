Опасны ли клещи осенью для собак

Сентябрь и октябрь –рискованный период для домашних питомцев. Осенние прогулки в парках, лесопосадках и даже на дачных участках могут обернуться встречей с опасным кровососом.

Клещи не исчезают с понижением температуры – напротив, они чувствуют себя комфортно при +5…+15 градусов. Именно такие погодные условия характерны для осени в большинстве регионов России. Влага от дождей и умеренное тепло создают идеальную среду для их активности.

К тому же многие животные в это время проводят больше времени на улице: прохладная погода располагает к долгим прогулкам, а охотничьи породы активно используются на выездах в лес. Все это повышает риск укусов.

По мнению опытных ветеринаров, главная угроза – переносимые паразитами заболевания. Среди самых опасных:

• Пироплазмоз (бабезиоз) – смертельно опасная болезнь, поражающая кровь и внутренние органы.

• Эрлихиоз и анаплазмоз – патологии, разрушающие иммунитет и кроветворную систему.

• Боррелиоз (болезнь Лайма) – может протекать скрыто, но приводит к поражению суставов и сердца.

В отличие от человека, собака сама не снимет с себя клеща, а хозяин не всегда заметит паразита сразу. Поэтому важно сохранять настороженность.

Симптомы заражения

В течение нескольких дней или недель после укуса у собаки могут появиться тревожные признаки:

• вялость, апатия, отказ от игры и еды,

• высокая температура,

• потемнение мочи,

• желтизна слизистых,

• шаткость походки,

• судороги.

Любой из этих симптомов – повод срочно обратиться к ветеринару. При пироплазмозе счет может идти на часы.

Как защитить питомца осенью:

• Регулярная обработка. Не стоит прекращать использование капель, таблеток или спреев с наступлением сентября. Большинство средств рассчитаны на действие от 3 до 6 недель, поэтому обработку важно продолжать вплоть до первых устойчивых заморозков.

• Защитные аксессуары. Противоклещевые ошейники сохраняют эффективность до 6-8 месяцев. Осень – еще один повод проверить, не истек ли срок действия защиты.

• Осмотр после прогулок. Внимательно проверяйте шерсть собаки, особенно в области ушей, подмышек, шеи и паха. Именно там клещи чаще всего присасываются.

• Чистота территории. Если собака проводит время на даче или во дворе, стоит регулярно косить траву и убирать листву – так снижается риск появления паразитов.

• Профилактические визиты к ветеринару. Ветеринар может порекомендовать вакцинацию или специальные препараты для поддержки организма, особенно если питомец уже переносил укусы, - сообщает Мегатюмень.